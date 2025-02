Amica.it - Julianne Moore censurata: il Pentagono mette al bando il suo libro per bambini

Mai si sarebbe aspettata potesse accadere (e non solo lei), eppure Freckleface Strawberry, ilpercheha scritto come inno all’accettazione di sé e alla bellezza della diversità, è stato vietato dal.Ad annunciarlo su Instagram è stata la stessa attrice, con un post in cui si è detta «scioccata. Il mio primo, Freckleface Strawberry, è stato bandito dall’amministrazione Trump dalle scuole gestite dal Dipartimento della Difesa». Ilpubblicato nel 2007 e illustrato da LeUyen Pham, è una storia semi-autobiografica su una bambina di sette anni che detesta le sue lentiggini, ma che alla fine impara a conviverci quando si rende conto di essere diversa «proprio come tutti gli altri».A rendere tutto ancora più indigesto, per l’attrice premio Oscar, il fatto che si sia laureata alla Frankfurt American High School, una scuola del Dipartimento della Difesa che un tempo operava a Francoforte, in Germania, e che sia figlia di un veterano del Vietnam che ha trascorso la sua carriera nell’US Army.