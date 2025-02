Romadailynews.it - Jovanotti: il tour “Palajova” si arricchisce con due nuove date al Palazzo dello Sport di Roma (25 e 27 maggio)

ILPROSEGUE!ASI AGGIUNGONO DUEIL 25 E 27Mancano poco meno di due settimane al ritorno live di Lorenzo nei palazzetti. Per far fronte alle numerosissime richieste che hanno portato, con tre mesi di anticipo, al completo sold-out delle prime ottoviene prolungato, rispetto alla chiusura precedentemente programmata per il 22a Verona.ritornerà quindi acon dueannunciate alil 25 e 272025, per un totale di dieci show nella città capitolina.I biglietti per i nuovi appuntamenti sono ora disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.non è solo musica, ma un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione.