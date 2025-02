Calcionews24.com - Jonathan David: «Futuro? A giugno sarò libero, presto l’annuncio. Il mio desiderio è questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille, sul suoper la prossima stagioneha parlato ad Onze Mondial del suo. L’attaccante canadese è infatti in scadenza di contratto con il Lille ed è seguito da varie squadre anche in Serie A come Juve, Inter .