Juventusnews24.com - Jeda sicuro: «Alla Juve mancano i leader. Vlahovic va recuperato, vi dico la mia su Thiago Motta» – ESCLUSIVA VIDEO

di RedazionentusNews24inntusnews24: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Cagliari in vista del match di Serie A e sul momento dei bianconeri –A due giorni dsfida tra Cagliari e, puntata speciale di Tribunain cui Chiara Aleati ha ospitato ai nostri microfoni, calciatore brasiliano ex rossoblù. Le sue dichiarazioni inntusnews24.com.Hai conosciuto? Che tipo di allenatore, che tipo di personalità ha?«Io l’ho conosciuto da giocatore. È stato un giocatore eccellente, di grande personalità e qualità. È stato segnato un po’ da infortuni, ma da quando è venuto in Italia si è ritrovato e ha dimostrato tutto il suo valore. Come allenatore io l’ho apprezzato molto a Bologna, perché ha fatto un lavoro davvero eccellente.