Juventusnews24.com - Jeda non ha dubbi su Thiago Motta: «Essere alla Juve non è una cosa semplice. Se è l’allenatore giusto? Vi dico che…»

di RedazionentusNews24non hasu: tutte le dichiarazioni in esclusiva dell’ex calciatore suldellaL’ex calciatore del Cagliariha parlato in esclusiva video antusnews24.com per analizzare il percorso diin questi primi mesi in bianconero.PAROLE – «Io l’ho conosciuto da giocatore. È stato un giocatore eccellente, di grande personalità e qualità. È stato segnato un po’ da infortuni, ma da quando è venuto in Italia si è ritrovato e ha dimostrato tutto il suo valore. Come allenatore io l’ho apprezzato molto a Bologna, perché ha fatto un lavoro davvero eccellente. Nessuno si aspettava quei risultati a Bologna, con una squadra con tutto rispetto per il Bologna, una società importante e gloriosa. I risultati ottenuti da lui a Bologna, anche valorizzando tanti tanti giocatori che erano conosciuti, se possiamo dire, è stato davvero un lavoro eccezionale.