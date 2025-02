Juventusnews24.com - Jeda avvisa Thiago Motta: «Ha tempo fino ad un certo punto, perché devono parlare i risultati. Vi dico la mia sulla posizione della Juve»

di RedazionentusNews24: «Ora». Il commento dell’ex attaccante sul tecnico dei bianconeriIn esclusiva video antusnews24.com, l’ex Cagliariha parlato anche del momento dei bianconeri e di. Ecco il suo commento.– «Sono convinto che secondo me lantus, dopo averci speso non solo parole, soldi anche economicamente ed investito su un allenatore comunque giovane e di prospettiva, non credo che possa fare un qualcosa nel corso di questa stagione. A meno che le cose non precipitino proprio in maniera disastrosa. Un cambio in questo momento secondo me comporterebbe solamenteconfusione totale. Non sempre i cambi così repentini possono portarti delle cose positiva, però chiaramente non possiamo e non si può negare che è sotto un po’ i riflettori lui e quello che è il suo lavoro.