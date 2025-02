Oasport.it - Jannik Sinner sotto attacco degli altri giocatori: l’ignoranza di cui parlano Eubanks e Vavassori

L’accordo trae WADA è ormai parte del passato, ma le reazioni sulla “stretta di mano” tra il n.1 del mondo e l’Agenzia mondiale dell’antidoping fa discutere. I tre mesi comminati all’altoatesino, che rientrerà nel massimo circuito internazionale nel torneo di Roma (7 maggio), hanno alimentato delle contrarietà da parte dei sui colleghi.Un senso di disorientamento generale frutto sia di una linea della WADA, che ha finito un po’ per contraddirsi rispetto alla valutazione del caso (da 1-2 anni ai 3 mesi), che deldei tennisti, propensi a dare adito ai propri pensieri più sulla base di percezione che di conoscenza del fatto in sé. Per questo gli interventi di Nick Kyrgios, Rennae Stubbs, Stan Wawrinka, Liam Broady e Greg Rusedski, senza dimenticare Yevgeny Kafelnikov e Patrick Mouratoglou non sorprendono più di tanto.