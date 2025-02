Oasport.it - Jannik Sinner non potrà giocare l’esibizione a Las Vegas: trovato il sostituto

Cambio di programma e non potrebbe essere altrimenti.nonpartecipare dal 1° al 2 marzo ala Las, denominata “The MGM Rewards Slam“, un’occasione di promozione per il tennis nella nota città del Nevada.Originariamenteavrebbe dovuto prendere parte a questa particolare competizione, insieme al Alexander Zverev, agli americani Tommy Paul e Taylor Frtiz, alla bielorussa Aryna Sabalenka e alla giapponese Naomi Osaka. L’accordo con la WADA e la sospensione di tre mesi contempla anche l’impossibilità di essere in gioco in eventi extra dal massimo circuito internazionale.Pertanto, gli organizzatori sono stati costretti a trovare un tennista che potesse andare a coprire l’assenza di. La scelta è stata fatta e sarà Casper Ruud (n.5 ATP) a completare il roster.