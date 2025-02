Sport.quotidiano.net - Italiano vuole un sabato da leoni. Al Tardini passa un pezzo d’Europa

Guardarsi dai rischi per provare a sfruttare l’occasione. E’ questa l’aria che si respira a Casteldebole, alla vigilia della trasferta di Parma. Trasferta che è un rischio appunto: perché dopo il cambio di allenatore, regolache i giocatori si sentano responsabilizzati a dare qualcosa in più per dimostrare di non essere i primi responsabili delle difficoltà ed evitare contestazioni. Si aggiunga che i ducali hanno l’acqua alla gola, terzultimi in zona retrocessione ma a un solo punto dall’Empoli a fronte di una prioprietà che ha investito 200 milioni (quanto Saputo in rossoblù) dal 2020 a oggi e che non si attendeva di dover soffrire così. Ma responsabilità fa rima con pressioni, alle quali il Parma dovrà dimostrare di saper reagire: ammesso che il Bologna glielo consenta e non faccia avvertire il peso delle difficoltà.