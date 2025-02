Sport.quotidiano.net - Italiano tiene il Bologna sull’attenti in vista di Parma: "Dovremo avere l’approccio giusto"

, 21 febbraio 2025 – Senza Holm, ma con un Ferguson in più e 3500 tifosi al seguito. Per il derby di domani al Tardini contro il(ore 15) del neo-arrivato Christian Chivu, che ha ereditato la panchina di Pecchia esonerato dopo la sconfitta dei ducali con la Roma di domenica scorsa, Vincenzorecupera il suo capitano, guardando avanti con fiducia ma con le antenne sempre dritte. “Affrontando un avversario che ha appena cambiato guida tecnica, bisogna stare molto attenti – avverte i suoi il mister, nella consueta conferenza stampa pre-partita -. La novità, la scossa interna che si viene a creare, il dispiacere per l'allenatore che va via e poi la voglia di riscattarsi: tutto questo farà si che ci troveremo davanti un ambiente che vorrà reagire, e per questoprestare la massima attenzione.