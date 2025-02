Ilnapolista.it - Italiano: «Guardiola e Sacchi hanno unito il mondo visionario ai fenomeni. Il mio è un calcio Coca Cola, ho il brevetto»

Il tecnico del Bologna Vincenzoha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. In questa stagione è subentrato a Thiago Motta, che è passato alla Juventus.: «Il mio non è uncopiato, è un, ho il»Rispetto all’Europa il livello della Serie A si è abbassato?«In Europa giocano a viso aperto, non speculano. È un tipo di pensiero calcistico da inseguire, per avvicinare la gente allo stadio. Culturalmente noi siamo più preoccupati del risultato. Ma il risultato può essere casuale, la prestazione ben fatta non lo è mai».Il suo Bologna un record ce l’ha in questo 2025: con Napoli, Barcellona e Psg, è tra le uniche quattro squadre imbattute in Europa.«Testimonia la crescita della squadra: c’è equilibrio nella proposta di, con e senza palla.