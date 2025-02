Juventusnews24.com - Italiano dà credito a questa Juve: «I bianconeri e quest’altra squadra hanno qualcosina in più per quell’obiettivo»

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha asserito questo sulle possibilità di Champions League della Juventus: ecco le parole del tecnico rossoblù

Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per parlare della serrata lotta per il 4° posto, valevole la qualificazione in Champions League. Ecco cos'ha detto l'allenatore del Bologna, che ha coinvolto anche la Juventus nel discorso.

PAROLE – «Lazio e Juventus per il quarto posto hanno qualcosina in più delle altre. La Coppa Italia va onorata: è un nostro obiettivo. Ok il Var ma dobbiamo uniformare i giudizi. Eredità di Motta? Confermarsi è sempre difficile. Qui c'è ambizione»