Quotidiano.net - Italia sostenibile per Costituzione (oltre Trump)

Leggi su Quotidiano.net

Tra i vari interrogativi che la presidenzasta suscitando, uno riguarda il "futuro della sostenibilità", termine spesso riferito alla questione ambientale. In realtà, visto cheè lo sviluppo che "consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare il fatto che quelle future possano fare altrettanto", essa (definita dall’Agenda 2030 sottoscritta all’Onu da 193 Paesi, tra cui gli Usa) ha quattro dimensioni: economica, sociale, ambientale e istituzionale. A fronte di ciò l’non deve tanto decidere se rispettare gli impegni assunti in sede Onu e Ue, ma se intende rispettare lacome modificata a febbraio 2022, con l’unanimità del Parlamento, nei suoi principi fondamentali. Infatti, è stato sancito l’obbligo da parte della Repubblica, non solo dello Stato, di tutelare l’ambiente "anche nell’interesse delle future generazioni" e da parte delle imprese di operare senza provocare danno all’ambiente e alla salute.