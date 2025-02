Oasport.it - Italia, senza Sinner è dura: azzurri già tutti fuori al venerdì. Chi giocherà la prossima settimana

Si preannuncia purtroppo un weekend privo dini nei vari tornei ATP e WTA in corso questain giro per il mondo. Il movimento azzurro, costretto a fare i conti fino al 4 maggio con la squalifica di Jannik, rischia di attraversare un periodotanti acuti almeno per quanto riguarda i tornei più prestigiosi in calendario nei prossimi due mesi e mezzo.Oltre all’asdisono arrivate infatti altre brutte notizie per il tennis tricolore, in primis l’infortunio alla caviglia di Jasmine Paolini (out agli ottavi a Dubai e ritirata dal torneo di doppio con Sara Errani) ma anche il forfait di Lorenzo Musetti a Rio de Janeiro per un risentimento muscolare al polpaccio che lo aveva messodai giochi prima di affrontare i quarti a Buenos Aires.che ha però ritrovato un’ottima versione di Matteo Berrettini, capace di sconfiggere Novak Djokovic e Tallon Griekspoor prima di fermarsi ai quarti sul cemento di Doha contro Jack Draper, mentre Luca Nardi nello stesso torneo ha messo in difficoltà il numero 3 del ranking Carlos Alcaraz portandolo al terzo set dopo tre successi di fila tra qualificazioni e main draw.