Romadailynews.it - Italia: Milano-Cortina 2026 svela motto “IT’s Your Vibe”

Leggi su Romadailynews.it

Ilufficiale delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali di, “”, e’ stato presentato ieri durante il World Broadcasters Meeting a, in. Si dice che lo slogan scelto incarni lo spirito di energia, passione e connessione tra le persone. Secondo, e’ la prima volta nella storia dei Giochi olimpici e paralimpici che viene scelto un“dinamico e generativo”, che non e’ solo una frase ma puo’ essere adattato per trasmettere storie ed emozioni diverse. Puo’ essere usato per elogiare le prestazioni eccezionali degli atleti o per sottolineare l’emozione di una competizione, come “Talent –”, “Creativity –” o “Energy –”. La parola “” sottolinea l’idea che tutti svolgono un ruolo vitale nei giochi, mentre la prima parola “IT” simboleggia l’, integrando la nazione ospitante nello slogan e riflettendo l’identita’ di