Oasport.it - Italia-Galles oggi, Nations League calcio femminile: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

, venerdì 21 febbraio (ore 18.15), inizia il cammino della Nazionalena di. Al “Brianteo” di Monza, le azzurre sfideranno ilnel primo incontro del proprio girone della Lega A della competizione continentale. Le nostre portacolori fanno parte del Gruppo 4 che comprende, oltre allei, la Danimarca e la Svezia (argento olimpico).Si tratta della seconda edizione di questa competizione: tre Leghe (A, B, C), gironi da 4 squadre, in palio le Finals (Lega A) e il meccanismo di promozioni e retrocessioni che determineranno la struttura delle Leghe per le qualificazioni europee al Mondiale 2027 inin Brasile.Nella Lega principale (A), la prima di ogni girone va in semifinale (sorteggio il 6 giugno, gare di andata e ritorno il 22 e 28 ottobre; le finali il 26 novembre e 2 dicembre); la prima e la seconda si assicurano la permanenza.