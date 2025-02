Juventusnews24.com - Italia femminile Galles 1-0, buona la prima per le Azzurre in Nations League! Bonansea decisiva: ecco le calciatrici della Juventus Women impegnate

1-0, il resoconto vittoria delle in le la per l' che conquista la vittoria contro il nel primo match del girone di la rete dell'attaccante Barbara che ha segnato dopo solo 5 minuti il gol vittoria. Titolari anche le bianconere Lenzini, Girelli e Cantore in quest'importante risultato per le. Sono rimaste in panchina, invece, Boattin e Beccari.