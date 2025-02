Thesocialpost.it - Italia – Autobus esce di strada e si ribalta in una scarpata: a bordo tante persone

Nel primo pomeriggio del 21 febbraio, undi linea che trasportava due passeggeri e il conducente è uscito dilungo laprovinciale 201 a Pietralunga, in provincia di Perugia,ndosi e finendo su un fianco in una.Leggi anche: Bimbo morso dal cane, un’altra tragedia in: l’orrore in casa all’improvvisoFortunatamente, le tresono riuscite a uscire dal mezzo senza l’aiuto dei soccorsi e, stando alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, hanno riportato solo ferite lievi. I vigili, intervenuti dal distaccamento di Gubbio e supportati da un’autogrù proveniente dalla centrale di Perugia, hanno proceduto con il recupero del veicolo.Durante la scivolata, l’ha urtato una linea elettrica, facendola cadere, ma senza tranciare i cavi.