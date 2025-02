Palermotoday.it - Istituzione della "Fondazione per la famiglia": raccolta firme per una proposta di legge sabato e domenica

Leggi su Palermotoday.it

22 e23 febbraio in piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo, sarà allestito un gazebo per ladellerelative alladiper lae disposizioni per il sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli, regolarmente.