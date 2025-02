Ilrestodelcarlino.it - Istituti sempre più vuoti: "Pesa il calo demografico, la programmazione va rivista"

Nono anno consecutivo diper la popolazione scolastica reggiana, scesa lo scorso settembre a 76.845 unità: 558 in meno rispetto all’anno precedente. Una flessione che continua a essere più marcata alle elementari (-2,5%) rispetto a scuole dell’infanzia (-0,8%) e medie (-1,7%) e che non è compensata dall’aumento di iscritti alle superiori (+1%) e di richieste accolte dai nidi 0-3 anni (+131 bambini: dato non certamente dovuto a un aumento delle nascite ma al numero crescente delle famiglie che iscrivono i figli al nido, le cui rette sono calmierate). Gli iscritti alle scuole non statali, che rappresentano il 20,1% dell’intera popolazione scolastica, risultano essere 15.437 (+264). Consistente la percentuale nel segmento prescolare 0-6 anni (ben l’83%), marginale quella nelle secondarie dove però aumentano gli iscritti (+52 alle medie, addirittura +105 alle superiori paritarie, che ora contano su 702 studenti).