Israele terzo corpo non è della mamma

1.22 L'esercito israeliano ha identificato i resti dei piccoli Kfir e Ariel Bibas, restituiti giovedì da Hamas, ma ha riferito che ilconsegnato non è quello, Shiri Bibas. Lo riportano i media israeliani. Secondo il portavoce dell'Idf, il dna delnon corrisponde a quello di nessuno degli ostaggi ancora a Gaza. L'Idf afferma che Ariel e Kfir, sono stati uccisi dai loro rapitori e non nei bombardamenti dello Stato ebraico come sostiene invece il movimento islamista.