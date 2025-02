Quotidiano.net - Israele spaccato in due. Le scuse del presidente. Ma Bibi minaccia vendetta

"A nome dello Stato d’, chino la testa e vi chiedo perdono. Perdono per non avervi protetto quel giorno terribile. Perdono per non avervi fatti rientrare sani e salvi nelle vostre case. Che sia benedetta la vostra memoria": con queste parole il capo dello Stato d’, Isaac Herzog, ha cercato di esprimere il profondo stato di cordoglio diffusosi ieri fra gli israeliani alla vista delle quattro bare nere appena consegnate a Gaza da Hamas. Queste contenevano i resti di un pioniere della pace di 83 anni – Oded Lifshitz – e (con tutta probabilità) quelli di Shiri Bibas e dei suoi due figlioletti Ariel e Kfir. "Proviamo strazio. Dolore. I nostri cuori – e quelli di una intera nazione – sono infranti". Mentre il convoglio con le bare attraversava lentamenteper raggiungere a Tel Aviv l’Istituto di medicina legale di Abu Kabir, migliaia di israeliani si sono radunati sotto alla pioggia ai margini delle strade, sventolando le bandiere bianco-azzurre, in un gesto di estremo saluto alle vittime di Hamas.