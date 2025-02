Ilfattoquotidiano.it - Israele, la zia dei bambini Bibas attacca Netanyahu: “Nessun perdono per averli abbandonati il 7 ottobre e durante la prigionia. Ora non vogliamo vendetta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non c’èperil 7, eperin. Primo ministro Benjamin, non abbiamo ricevuto scuse da parte sua in questo momento doloroso”. Sono le parole di Ofri, sorella dell’ex ostaggio Yarden, padre di Ariel e Kfir i cui corpi sono stati restituiti da Hamas agiovedì. Hamas aveva annunciato che avrebbe restituito anche il corpo della madre, Shiri, maha detto che il corpo non era il suo.L'articolo, la zia dei: “peril 7la. Ora non” proviene da Il Fatto Quotidiano.