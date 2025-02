Ilfattoquotidiano.it - Israele: “I fratellini Bibas uccisi da Hamas. Ma tra i cadaveri non c’è la madre Shiri”. Netanyahu e Usa: “Violazione dell’accordo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dueKfir e Ariel non sono morti sotto i bombardamenti israeliani come dichiarato da, ma sono stati “brutalmente assassinati” dai terroristi palestinesi un mese dopo il rapimento dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre 2023. E il corpo attribuito alla, non appartiene a lei: il suo Dna infatti non corrisponde a nessuno di quello degli ostaggi. All’indomani della restituzione deinelle bare, inscenata su un palco con ungrondante di sangue sullo sfondo, arrivano le analisi forensi diche smentiscono quanto dichiarato da. Eparla die ribadisce la “determinazione” per riportare a casa tutti gli ostaggi, “vivi o morti”.“Lo Stato dichina il capo davanti a due bambini piccoli, teneri neonati, fratelli: Ariel e Kfir, che la loro memoria sia benedetta, e a Oded Lifshitz, che la sua memoria sia benedetta, uno dei fondatori del Kibbutz Nir Oz.