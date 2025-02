Thesocialpost.it - Israele, i corpi dei piccoli Bibas martoriati e manca quello della madre: “Violazione degli accordi”

ha denunciato una gravedell’accordo con Hamas, in seguito allata restituzione del corpo di Shiri. La donna, dichiarata morta insieme ai suoi due figli, Ariel di quattro anni e Kfir di dieci mesi, non è stata riconsegnata, mentre idei bambini sono stati consegnati alle autorità israeliane il 20 maggio, insieme adi un altro ostaggio, Oded Lifshitz.Identificazione e dubbi sulle spoglieGli esperti dell’Abu Kabir Forensic Institute hanno confermato l’identità dei bambini, ma il terzo corpo ricevuto non appartiene a Shiri. Le autorità israeliane stanno conducendo ulteriori esami per identificare i resti, mentre persistono interrogativi sulle circostanzeta consegna del corpo.Secondo le informazioni raccolte, Ariel e Kfirsarebbero stati “brutalmente assassinati” nel novembre 2023.