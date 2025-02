Quotidiano.net - Israele, Hamas consegna il corpo di una donna che non è Shiri Bibas. L’ira di Netanyahu: “Ha violato l’accordo, la pagherà”

Roma, 21 febbraio 2025 - ''hal'accordo'' ha dichiarato il primo ministro Benjaminin un videomessaggio sui social. E per questo ''neil prezzo''. Bibi è una furia davanti al ''cinismo indescrivibile'' diche hato ildi unapalestinese al posto dell'ostaggio, rapita insieme ai figli Ariel e Kfir (ti senza vita) dal kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre del 2023. Il padre, anch'egli rapito, era stato rilasciato il primo febbraio.ha quindi promesso che''agirà in modo risoluto per riportare a casainsieme a tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti, e garantire chepaghi il prezzo intero per questa crudele e malvagia violazione dell'accordo''. Confermata invece l'identità degli altri tre corpi restituiti: sono quelli di Oded Lifshitz, 83 anni, Ariel, 4 anni, e Kfir, di circa 10 mesi.