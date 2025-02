Lapresse.it - Israele, corpo riconsegnato non è quello di Shiri Bibas: manifestazioni a Tel Aviv

Leggi su Lapresse.it

a Teldopo l’annuncio da parte di funzionari israeliani che uno dei corpi rilasciati da Hamas giovedì non èdi, la madre Ariel e Kfir i due bambini deceduti durante la prigionia e restituiti a. In una dichiarazione rilasciata venerdì, Benjamin Netanyahu ha definito la consegna dei resti sbagliati come una “crudele e maligna violazione” dell’accordo di cessate il fuoco e ha detto che Hamas “pagherà il prezzo” di quest’azione.ha confermato che gli altri corpi sono stati identificati: uno èdi Oded Lifshitz, che aveva 83 anni quando è stato rapito durante l’attacco di Hamas e gli altri resti sono di Ariel e Kfir