Lettera43.it - Israele accusa Hamas di non aver restituito il corpo di Shiri Bibas

Leggi su Lettera43.it

L’esercito israeliano ha detto che, cittadina israeliana rapita il 7 ottobre 2023 insieme ai figli Kfir e Ariel dal kibbutz di Nir Oz, non è tra i quattro ostaggi i cui corpi sono stati restituiti dagiovedì. Il processo di identificazione condotto daha confermato che i resti appartenevano ai suoi due figli e all’attivista Oded Lifshitz, 85 anni. Tuttavia, a differenza di quanto affermato da, uno dei corpi ricevuti non corrisponderebbe ané a nessun altro ostaggio noto. «Si tratta di unanonimo e non identificato», hanno dichiarato i militari.hatodi una «violazione della massima gravità» degli accordihatodi una «violazione della massima gravità» degli accordi di cessate il fuoco, in vigore da circa un mese, chiedendo al gruppo palestinesi di restituireinsieme a tutti gli altri ostaggi, vivi o morti.