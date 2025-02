Thesocialpost.it - Israele accusa: “Fratellini Bibas uccisi a mani nude”. Hamas consegna anche cadavere di donna non corrispondente: “Ci siamo sbagliati”

di aver brutalmente assassinato i fratelli Ariel e Kfir. I due bambini, ostaggi a Gaza dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, erano tra i corpi di ieri insieme ad un corpo che non appartiene alla madre, Shiri. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha dichiarato che "i terroristi non hanno sparato ai due ragazzi. Li hanno". Il messaggio di Hagari spiega che i fratelli "sono morti brutalmente in prigionia a Gaza durante le prime settimane della guerra". Ha aggiunto che "non sono stati in un attacco aereo. Il neonato Kfir e Ariel di quattro anni sono stati assassinati a sangue freddo". Le forze israeliane hanno condiviso queste informazioni con i loro alleati nel mondo.