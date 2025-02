Puntomagazine.it - Ischia e Procida: Tre ragazzini lanciano i sassi dal Belvedere, denunciati. Il report dei controlli dei carabinieri

dei: Denunce, Arresti e Sanzioni per Violazioni e Incidentideidinel porto commerciale e aper idella compagnia di. Identificate 167 persone e controllati 116 veicoli con 11 sanzioni al codice della strada.Asono 3 iche ihanno denunciato. Uno ha 17 anni mentre gli altri 2 sono 16enni. Sono tutti studenti e sono di buona famiglia. La centrale ha allertato iperché poco prima era stato segnalato il pericoloso lancio dida via salita castello in corrispondenza del balcone. I militari hanno visonato i sistemi di videosorveglianza e hanno accertato che i 3poco prima avessero lanciato diverse pietre in direzione del sottostante borgo della Corricella creando pericolo per le persone presenti.