Sololaroma.it - Ipswich-Tottenham, il pronostico di Premier League: intriga la combo MG

Leggi su Sololaroma.it

Terminate le gare di ritorno dei playoff di Champions, Europa e Conference, i riflettori si spostano sui campionati nazionali. Nel weekend andrà in scena la 26ª giornata di, con ben sette partite in programma sabato 22 febbraio. Alle 16:00 ci sarà il calcio d’inizio dial Portman Road. Gli Spurs partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.90, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.70 e 3.80.Come arrivano al matchIlandrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, per allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica e per dimenticare la doppia eliminazione dalle coppe nazionali (Carabao e Fa CUP). Gli uomini di Postecoglou, che dovrà fare ancora a meno dei lungodegenti Solanke, Romero, van de Ven e Dragusin, voglio dare continuità alla buona prestazione mostrata contro il Manchester United la scorsa settimana.