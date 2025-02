Liberoquotidiano.it - "Io so di cosa parlo": Lewis Hamilton fa impazzire la Ferrari e i tifosi con 5 parole

La voglia di vincere il suo primo titolo inè tanta. Sia perché gli permetterebbe di raggiungere quota otto, superando in testa Michael Schumacher nella classifica dei Piloti più iridati, sia perché chiuderebbe un cerchio aperto dopo l'epilogo controverso di Abu Dhabi 2021, quando il titolo poteva arrivare ma per una beffarda decisione della direzione gara Fia, diretta da Michael Masi — l'aver permesso soft nuove a Verstappen prima dell'ultimo giro — ha portato a un epilogo horror per l'inglese. "Se fossi abbastanza fortunato da vincere un titolo, che poi è quello per cui sto lavorando, perché dovrei smettere?”, è il pensiero dinella conferenza stampa di mercoledì con la stampa italiana. Persi tratterebbe però “del primo titolo con la”, e non dell'ottavo della carriera, considerando i sei vinti in Mercedes e quello nel 2008 conquistato in McLaren.