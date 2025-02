Io me ne vado Grande Fratello Helena sbraita nella notte | urla parolacce e offese

Leggi su Caffeinamagazine.it

E come sempre, finita la diretta della casa s’infiamma più che mai. Durante le dirette il compito di Alfonso Signorini è anche quello di mostrare a concorrenti e pubblico clip inedite e quindi far sì che gli inquilini si affrontino faccia a faccia. Ma, come è successo anche in questo caso, è più che altro ‘dopo’, a tarda, che i nodi vengono al pettine.Protagoniste di un nuovo, accesissimo scontro sono state Zeudi Di Palma edPrestes. Giovedì 20 febbraio il conduttore ha mandato in onda l’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia mette in dubbio la coppia-Javier sminuendola e parlando solo d“strategia e fisicità”. Le due ex amiche si sono affrontate in diretta ma soprattutto dopo.Leggi anche:, Maxime eliminato: l’annuncio choc di Signorini.