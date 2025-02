Internews24.com - Inzaghi sul sorteggio di Champions: «Vogliamo regalarci un sogno in questa competizione»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il tecnico dell’Inter ha commentato l’esito deldiLeague analizzando anche la squadra rivaleIl Feyenoord è la squadra che l‘Inter affronterà agli ottavi diLeague, i nerazzurri si troveranno di fronte il club olandese che ha eliminato il Milan.ha commentato l’esito delparlando anche dei rivali, le parole dell’allenatore direttamente dal sito ufficiale del club nerazzurro. Ecco quanto detto.PAROLE – «Torniamo a giocare laLeague, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui econtinuare a fare bene in