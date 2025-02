Inzaghi | Feyenoord con storia ma vogliamo regalarci un sogno in Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter affronterà ilnegli ottavi di finale della UEFALeague 2024/2025. Questo l’esito del sorteggio di Nyon, che ha inserito i nerazzurri nella parte destra del tabellone. Gli olandesi hanno eliminato il Milan nei play-off, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 1-1 a San Siro.Dopo il sorteggio, Simoneha commentato così l’accoppiamento: “Affrontiamo una squadra con una grande, che gioca in uno stadio dall’atmosfera infuocata. Sarà una sfida importante, ma siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui econtinuare a fare bene in questa competizione. L’obiettivo è passare il turno e provare aunin.”Una doppia sfida che si preannuncia complicata, come confermato da Stefan de Vrij, ex giocatore del club olandese dal 2009 al 2014.