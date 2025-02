Lanazione.it - Investe un pedone e scappa, poi si pente e va dalla polizia municipale

Firenze, 21 febbraio 2025 – Un uomo di 33 anni è stato denunciato con l'accusa di fuga e omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto a Sesto Fiorentino, in viale Ariosto. Dettagli dell'incidente e condizioni della vittima Nei giorni scorsi, il giovane ha investito una donna di 41 anni, che è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso. Successivamente, si è allontanato rendendosi irreperibile. La donna è attualmente ricoverata a causa dei traumi riportati, ma non sembra in pericolo di vita. Intervento dellae identificazione Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta la. Grazie alle testimonianze dei presenti e a indagini congiunte con altri comandi, è riuscita a identificare rapidamente il veicolo e il conducente, il quale si era nel frattempo dileguato.