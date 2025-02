Lanazione.it - Interventi annuali di rimozione dei nidi di processionaria a Sansepolcro

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi, il Comune diha effettuato glidideidi, affidati alla ditta IDC Disinfestazioni, per contrastare la diffusione di questo insetto altamente pericoloso per la salute degli animali, irritante per l’uomo e particolarmente dannoso per le piante, in particolare per i pini marittimi e neri. Oltre allamanuale dei, sono state installate delle trappole a collare intorno al fusto degli alberi infestati, con l’obiettivo di catturare le larve durante la loro discesa, impedendone la proliferazione e riducendo il rischio di nuove infestazioni nei prossimi mesi. L’intervento ha interessato diverse aree del territorio biturgense, con un’attenzione particolare alle zone più sensibili e frequentate, tra cui: Le aree verdi adiacenti l’ospedale, La zona Melello, L’area Cisa, Il cimitero urbano, I giardini delle scuole Centofiori, Collodi e della vecchia scuola elementare di Gricignano.