Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, la Camera discute lo stop a 45 giorni ma il ministero della Giustizia è assente. Pd e M5s: “Occupati con la difesa di Delmastro?”

Lala riforma dellema nessuno delè presente in aula. Un’assenza che diventa assist per l’opposizione, pronta ad andare all’attacco dopo la condanna in primo grado del sottosegretario Andrea. “Evidentemente a via Arenula in questo momento non c’è più un, è diventato lo studio degli avvocati difensori di”, dice Andrea CAsu del Pd. Provate imbarazzo, vergogna? State preparando, come dice il collega Casu, ladioppure siete tutti disorientati come ha dichiarato ieri il ministro Nordio?”, sottolinea l’esponente dei 5 stelle Valentina D’Orso.Meno di 24 ore fa, infatti, il tribunale di Roma ha condannato il sottosegretario di Fdi a otto mesi con l’accusa di violazione di segreto per la vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito.