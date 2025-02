Inter-news.it - Inter, una maratoneta! Quasi 50 gare l’anno – CdS

Con tre fronti aperti e la possibilità di andare fino in fondo, in casasi guarda anche al passato. I nerazzurri, si legge sul Corriere dello Sport, hanno giocato200 partite nel giro di quattro anni. NUMERI – In attesa della corsa finale per lo scudetto, in casasi fa la conta delle partite giocate fino ad oggi. Come raccolto dal Corriere dello Sport, i nerazzurri giocano di più per vincere di più. Negli ultimi quattro anni dell’sono arrivati i risultati, con i trofei messi in bacheca rispetto alle tante partite giocate. Nelle ultime quattro stagioni, considerando anche quella in corso, Lautaro Martinez e compagni hanno all’attivo ben 194 match e soltanto Fiorentina e Roma ne hanno disputati di più, rispettivamente 195 e 200. La differenza però, la fanno proprio i trofei con uno scudetto, due coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.