Inter sorteggio Champions League favorevole ma pericoloso

L'ha pescato il Feyenoord nell'urna di Nyon che ha disegnato gli ottavi di finale dellae, di conseguenza, è finita nel lato meno nobile di un tabellone già definito da qui all'atto conclusivo di Monaco di Baviera. Significa aver evitato il possibile incrocio nei quarti con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dovrà prima passare da un terribile derby con l'Atletico di Simeone e - in caso di percorso netto - poter pensare a una semifinale durissima con il Barcellona (Borussia Dortmund, Benfica o Lille le alternative) tenendo però a debita distanza Liverpool e Psg che, per beffa della sorte, si dovranno sfidare negli ottavi.Impossibile lamentarsi, insomma. E nessuno ad Appiano Gentile si è lamentato se si mettono in fila le riflessioni di Simone Inzaghi ("Vogliamo regalarci un sogno"), Piero Ausilio ("all'e scudetto al Napoli? Firmo") e Javier Zanetti ("Il pensiero è arrivare in fondo ad entrambe le competizioni, non si può scegliere una o l'altra").