Serieanews.com - Inter, Sommer ko: non solo Martinez, l’opzione clamorosa per Inzaghi

è infortunato e starà fuori un mese:l’alternativa ma non è ilko: nonper– SerieAnewsL’, al secondo posto in classifica, ha appena subito una sconfitta contro la Juventus, che ha complicato i suoi piani per la lotta al titolo, lasciando la Napoli di Conte in cima con tre punti di vantaggio.Nonostante la battuta d’arresto, il campionato è ancora lungo e le sfide più calde sono dietro l’angolo, tra cui lo scontro diretto contro il Napoli e la continua corsa in Champions League. Ma un altro, imprevisto, problema si è aggiunto alla lista:, il portiere titolare, è costretto a fermarsi per un infortunio che rischia di influire sul resto della stagione nerazzurra.Una frattura al pollice della mano destra obbligherà il portiere svizzero a stare fuori almeno per un mese, un periodo cruciale che comprende diverse partite fondamentali, tra cui il ritorno in Champions, i quarti di Coppa Italia e alcune gare decisive in campionato.