Inter-Lazio, Baroni pensa a un cambio! La situazione – CdS

Prima il sorteggio di Champions ed Europa League, poi gli impegni in Serie A per. Infine, i biancocelesti dipenseranno alla partita di martedì con unin porta, scrive il Corriere dello Sport.COPPA ITALIA – L’ospita il Genoa mentre laandrà in trasferta a Venezia. Martedì invece, ci sarà la gara traal Meazza, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Con l’che deve fare a meno di Yann Sommer per infortunio, Marcoa unin porta per le prossime due partite. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, a Venezia giocherà Mandas: il portiere greco poi, potrebbe essere riconfermato anche contro l’a Milano. A Provedel, si legge sul Corriere dello Sport, sarà concesso qualche giornata di riposo. I dubbi però, prima contro il Venezia e poi contro l’, saranno sciolti nella rifinitura di oggi prima della partenza per il Penzo.