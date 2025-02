Inter la sfortuna gli dà una mano | un mese per decidere il futuro

Serieanews.com - Inter, la (s)fortuna gli dà una mano: un mese per decidere il futuro

Ogni impedimento è giovamento: un problema in casapotrebbe trasformarsi in una grande opportunità per un elemento della rosa, la (s)fortuna gli dà una: unperil(AnsaFoto) – serieanews.comLa notizia ha colpito i tifosi dell’come un fulmine a ciel sereno: Yann Sommer si è infortunato allae dovrà stare fuori per circa un.Un problema non da poco per Simone Inzaghi, che quest’anno non ha mai rinunciato al suo portiere titolare in campionato. Per un’che viaggia spedita verso lo Scudetto, perdere il proprio estremo difensore in un momento così delicato della stagione è un imprevisto che nessuno avrebbe voluto affrontare.Ma ogni problema può nascondere un’opportunità. Ed è proprio il caso di Josep Martínez. Arrivato la scorsa estate dal Genoa per 13 milioni di euro, con l’etichetta di giovane talento e un investimento non indifferente, finora ha visto il campo solo dalla panchina.