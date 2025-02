Sport.quotidiano.net - Inter, il Feyenoord in Champions e alle porte il Genoa: Josep Martinez debutta contro la sua ex squadra

Il giorno della vigilia di, per Simone Inzaghi è anche quello dei sorteggi diLeague. Agli ottavi di finale i nerazzurri troveranno il, che nei playoff ha eliminato il Milan. "Unacon una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato - commenta l'natore -. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostraha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L'obiettivo è passare il turno e provare a regalarci un sogno in questa competizione”. Dovesse passare il turno, l'troverà la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e in semifinale potrebbe incocciare nel cammino il Barcellona.