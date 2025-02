Inter-Genoa Vieira | All’Inter momenti bellissimi però vado a San Siro per fare punti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sabato sera a Sanè atteso il, squadra che dall’arrivo di Patricksulla panchina ha completamente invertito il proprio trend di risultati. Nella mani diil Grifone naviga in acque tranquille, con ben 10di vantaggio dalla zona rossa della classifica. Ora i rossoblù sono una squadra con una precisa identità e che non giungerà al Meazza per ricoprire il ruolo di spettatrice in campo.Le parole diNonostante un 2025 che ha permesso aldi respirare in classifica, il mister deini, anche ex conoscenza nerazzurra, ha invitato il proprio gruppo a tenere alta la guardia in vista del prosieguo della stagione, dettando le regole per mantenere la retta via già a partire dall’impegno con l’: “Non abbiamo cambiato la nostra settimana di lavoro, sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente: il nostro obiettivo è rimanere in Serie A.