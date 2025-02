Internews24.com - Inter Genoa, Lautaro mette nel mirino i rossoblù: il tabù da sfatare contro i grifoni

di Redazione, il capitano neroazzurronel: c’è unche l’argentino deveNell’atteso match di Serie A tra, l’attenzione è tutta rivolta al capitano nerazzurroMartinez, che si trova di fronte a un’importante opportunità:unche lo ha accompagnato nelle precedenti sfide. Secondo il dato raccolto da Opta, infatti, ildi Patrick Vieira è l’unica squadracui l’argentino ha disputato almeno novanta minuti in Serie A senza riuscire a segnare. Il capitano nerazzurro è anche a un gol di distanza dai dieci centri in campionato, traguardo che lo renderebbe il primo calciatore straniero nella storia dell’a raggiungere la doppia cifra di reti in ben sei diverse stagioni nel campionato di Serie A.