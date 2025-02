Inter-news.it - Inter-Genoa, la gara degli ex! Un mix tra passato e presente – TS

Leggi su Inter-news.it

Non solo la Champions League nella testa dell’: i nerazzurri, sabato sera, ospiteranno ildell’ex Vieira e Pinamonti. Un incrocio tra, spiega Tuttosport. MIX – Con un occhio teso verso i sorteggi di Champions League, l’pensa anche al campo e alla partita di domani sera contro il. Come spiegato da Tuttosport, nella sfida contro il Grifone ci sarà anche un assaggio dele delche si incroceranno al Meazza. Latrarievoca mille storie: dall’attuale tecnico rossoblu, Vieira, protagonista per tre anni, ad Andrea Pinamonti, bomber del Genoe e cresciuto nel settore giovanile. Ultimo, ma non per importanza, il portiere Josep Martinez che l’in estate ha acquistato proprio dal, tanti ricordi con ilRECUPERI – Arrivato dalla Juventus, lasciò l’dopo tre anni e mezzo nella stagione del Triplete.