Inter-Genoa Inzaghi prende una decisione in attacco La coppia

Domani sera l’attende l’impegno di campionato contro il. Simonesembra abbia preso unainsolita in. La notizia da Matteo Barzaghi su X.CAMBIO – Marcus Thuram salterà la seconda partita consecutiva dal primo minuto. Il francese non ha recuperato al 100% dalla contusione alla caviglia, aveva disputato 30 minuti con la Juventus ma non ha garantito una prestazione solida. Nei giorni successivi si è allenato da solo assieme a Carlos Augusto e Simonenon vuole rischiarlo da titolare in. Sul suo sostituto c’è però una grande sorpresa, perché dopo tre mesi si rivedrà un altro al fianco di Lautaro Martinez., lad’scelta da!NOVITÀ – Il prescelto per iniziare incon il Toro è il Tucu Joaquin Correa.