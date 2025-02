Sport.quotidiano.net - Inter-Genoa, Inzaghi con Correa e Lautaro: probabili e orari tv

Bologna, 21 febbraio 2025 – Unica squadra italiana in Champions, ma reduce dalla scoppola di Torino. L’vuole riprendere il suo cammino Scudetto quando domenica sera si ritroverà di fronte ildi Patrick Vieira, ex giocatore di Milan e Juve, che ha dato al grifone un filotto importante di risultati fino ad arrivare a una tranquilla posizione centrale di classifica. Partita non scontata e non banale, soprattutto da non sottovalutare per Simoneche non avrà tre giocatori importanti: Yann Sommer, Carlos Augusto e Marcus Thuram. Resta comunque una partita da non fallire per i nerazzurri, reduci da due sconfitte nelle ultime cinque, due trasferte, e dal mancato sorpasso sul Napoli. La classifica è ancora corta, perché gli azzurri comandano con 56 punti, frutto di tre pareggi che hanno rallentato il ritmo di Conte, poi l’con 54 e, in teoria, pure l’Atalanta sarebbe in corsa con 51.