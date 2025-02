Internews24.com - Inter Genoa, il punto sugli infortunati: le ultime su Carlos Augusto e Thuram

di Redazione, ildella situazione nell’infermeria nerazzurra: giornata decisiva perLa partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A tra, in programma sabato 22 febbraio si avvicina, e l’attenzione è tutta sulla situazione dell’infermeria nerazzurra, in particolare sui due giocatori Marcus. Entrambi sono a rischio di non essere convocati per l’incontro, il che potrebbe influenzare significativamente le scelte tattiche di mister Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Garro, oggi i due non si sono allenati in gruppo., oggi si decide su, non erano in gruppo ed entrambi sono a rischio convocazione.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 21, 2025Marcussta affrontando dei problemi alla caviglia, di cui ha risentito nella recente partita contro la Juventus.